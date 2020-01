Tiago Rocha: «Estamos orgulhosos com o nosso desempenho no torneio, foi espetacular»

Tiago Rocha [na imagem] não tem dúvidas que a prestação da Seleção Nacional no Europeu de andebol foi além das expectativas inicialmente criadas e, apesar da derrota (29-27) diante da Alemanha, no jogo de atribuição do 5.º e 6.º lugares, não tem dúvidas do desempenho "espetacular" da equipa nacional na prova.





"Foi um jogo muito bonito. Os pequenos detalhes fizeram a diferença. Estamos orgulhosos com o nosso desempenho no torneio, foi espetacular. Queríamos ir à ronda principal e conseguimos esse objetivo, com muito trabalho. Depois tentámos novos objetivos - melhorar o sétimo lugar - e também concretizámos", apontou.Já Rui Silva acredita que Portugal atingiu um patamar em que consegue "lutar com todas as seleções do Mundo". "Portugal fez uma grande competição, ninguém tem dúvidas disso. Chegámos a um patamar em que conseguimos lutar com todas as seleções do mundo. É de realçar o que conseguimos. Agora vamos focar-nos no que aí vem, porque isto acaba por fazer parte da história e se não continuarmos focados pode ir abaixo", afirmou.

"A palavra orgulho é aquela que melhor encaixa. Não digo que sejamos a melhor geração de sempre porque é incomparável. O melhor resultado é. Temos um grupo forte, queremos continuar este trabalho e a orgulhar Portugal. Acabámos por fazer um bom jogo. Custou-nos muito chegar à frente do marcador. Andámos 45 minutos atrás do resultado, empatávamos e vínhamos outra vez abaixo. Quando chegámos à frente há uma troca de guarda-redes que acaba por decidir o jogo", concluiu Rui Silva.