Torneio Pré-Olímpico: Portugal-França, em direto

há 20 min 19:42

No outro duelo desta 3.ª jornada a Croácia derrotou a Tunísia por 30-27 e assume, para já, o 2º lugar do Grupo 2, com 4 pontos e um saldo de golos nulo (81 marcados e 81 sofridos). A França parte para o jogo de Portugal com 4 pontos (saldo positivo de 15 golos) e a Seleção lusa, que precisa de bater os gauleses para ir aos Jogos Olímpicos, tem nesta altura um saldo positivo de 6 golos.