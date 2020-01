Treinador de guarda-redes da Suécia: «Portugal demonstrou o nível que tem neste momento»

A Suécia perdeu, esta sexta-feira, com Portugal, por 35-25, em jogo da 1.ª jornada do Grupo II da ronda principal do Euro2020 de andebol masculino, disputado em Malmö, na Suécia.





No final do encontro, Mats Olsson, treinador de guarda-redes da Suécia, congratulou a Seleção Nacional pela exibição conseguida, sublinhando a evolução que a equipa portuguesa teve, sobretudo no último ano."Quero felicitar Portugal pelo jogo excelente que disputou, em especial na segunda parte, na qual foi muito melhor do que nós. Esteve muito bem tecnicamente e nós não estivemos ao nosso nível habitual. Mas talvez isso tenha acontecido também porque Portugal não nos deixou", afirmou Mats Olsson."Portugal demonstrou o nível que tem neste momento. Houve uma grande evolução em Portugal no último ano, como o demonstra a qualidade destes jogadores. Hoje, fizeram um jogo quase perfeito. Não estamos contentes com o nosso desempenho, mas a verdade é que Portugal não nos permitiu jogar como sabemos.A seleção portuguesa está neste momento muito perto das melhores seleções e das que têm um historial mais rico. A prova disso é que já venceram a França e a Suécia. Parabéns", concluiu.