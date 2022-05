Treinador do Benfica e o jogo com o Wisla Plock na Liga Europeia: «Temos 51 por cento de hipóteses»

O treinador de andebol do Benfica, Chema Rodríguez, conta com os adeptos encarnados para darem uma força extra ao clube na final-four da Liga Europeia, que se disputa este fim-de-semana na Altice Arena, em Lisboa.

Em declarações à agência Lusa, o técnico espanhol assumiu a intenção de conquistar algo histórico no Benfica, que nunca tinha chegado tão longe numa prova continental, ainda por cima com a possibilidade de o fazer como organizadores, junto dos adeptos. "Sempre que podemos jogar perante os nossos adeptos, corre a nosso favor. É um mês muito importante para nós, cumprem-se 90 anos de andebol aqui no Benfica e estou seguro de que pode ser algo histórico para nós, para a modalidade e para os adeptos, de poder celebrar e fazer algo grande juntos", afirmou Chema Rodríguez, de 42 anos.

Convicto de que o pavilhão "vai estar cheio de benfiquistas", o que vai ajudar a equipa a "poder conquistar o título", Chema Rodríguez entende que, no jogo com os polacos do Wisla Plock, das meias-finais, o fator casa dará um ligeiro favoritismo aos lisboetas. "Diria que temos 51/49 por cento. O normal seria 50/50, mas, com os nossos adeptos, temos sempre uma percentagem a mais. Estou seguro de que esse um por cento possa fazer a diferença na eliminatória, a nosso favor. É o que nós esperamos", perspetivou.

Sobre o rival no primeiro encontro, o técnico espera um jogo "muito difícil, contra uma equipa muito complicada, que joga muito bem e conta com um treinador e jogadores muito bons e experientes", mas apontou baterias para o que fizeram durante a prova.

"A nossa ideia é a mesma que durante a competição: ganhar o jogo seguinte, passar à final e tentar ganhar a competição. Primeiro, focarmo-nos no jogo com o Wisla Plock. Depois, logo veremos", atirou, embora conhecedor da qualidade da outra meia-final.

Os alemães do Magdeburgo, atuais detentores do título, e os croatas do RK Nexe são os possíveis adversários de Benfica ou Wisla Plock na final, merecendo vários elogios de Chema Rodríguez: "O Magdeburgo é, de momento, líder da Bundesliga e é provável que seja campeão este ano, o que é algo incrível. O RK Nexe ganhou pela primeira vez títulos ao Zagreb, há muitos anos que não conseguia, e eliminou equipas como o GOG, que não fomos capazes de derrotar este ano [desaires por 25-33, casa, e 39-38, fora]". "Creio que vai ser uma 'final-four' extraordinária e esperemos que, com a ajuda dos adeptos benfiquistas, possamos ser nós a celebrar no final", anteviu o ex-andebolista.

As águias encararam toda a época "jogo a jogo" com o intuito de poder chegar ao fim "com as máximas opções de poder disputar todos os títulos", estando na luta da Liga Europeia e da Taça de Portugal, mas sem conseguir bater o FC Porto no campeonato. "Necessitávamos de algo que demonstrasse que estávamos a fazer um bom trabalho. Estamos a fazer uma época muito boa. No campeonato, tivemos uma semana que nos impossibilitou de estar a lutar pelo título como gostaríamos. Nas demais competições, estivemos muito bem e, por isso, vamos poder disputar esses títulos. Estamos com boa confiança e trabalho para poder lutar por eles e celebrar algum", sublinhou o técnico.

O Benfica defronta o Wisla Plock no sábado, pelas 17h30, depois de Magdeburgo e RK Nexe abrirem a 'final-four', às 15h. Os vencedores das duas partidas defrontam-se na final, no domingo, às 18h, enquanto os derrotados decidem o terceiro classificado a partir das 15h30. Todos estes encontros serão realizados na Altice Arena, em Lisboa.