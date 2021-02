Um apoio universal a Quintana

A onda de solidariedade em torno de Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto e da Seleção que sofreu na segunda-feira uma paragem cardiorrespiratória, não conhece rivais nem fronteiras. Depois de Sporting e Benfica terem prestado homenagem ao luso-cubano, a ronda de ontem da Champions também teve quem puxasse pelo campeão, que se mantém com prognóstico muito reservado, nos cuidados intensivos do Hospital de S. João.

Na Macedónia, o Vardar, do guardião Borko Ristovski (ex-Benfica), entrou ontem em campo com a inscrição nas camisolas ‘Stay Strong Alfredo Quintana’ – ‘Mantém-te forte Alfredo Quintana’ –, dedicando a vitória (35-32) sobre os noruegueses do Elverum ao guardião de Portugal. Os campeões de 2017 deixaram o último lugar do Grupo A, numa ronda em que o jogo do FC Porto na Bielorrússia foi adiado por causa da consternação. Uma das figuras do Vardar, o guarda-redes francês Robin Cantegrell, incentivou o luso-cubano para que não desista: “Espero que Quintana vença a batalha da sua vida”. E Xavi Pascual, treinador do Barcelona – ganhou (32-29) ontem ao Celje na Champions com 7 golos de Luís Frade –, desejou as melhoras a Quintana, à semelhança de clubes como Kiel e PSG.

A Seleção de esqui nórdico, que compete nos Mundiais, também enviou mensagem de apoio desde a Alemanha e no jogo de hóquei em patins, entre Riba d’Ave e Oliveirense, os jogadores entraram em campo com a camisola do internacional.

Já o jogo para a Taça Avanca-Sanjoanense agendado para ontem foi adiado para dia 28. Ricardo Costa, treinador do Avanca, esclareceu: “Estamos consternados, dada a proximidade dos jogadores com Quintana. Não havia condições.”

O FC Porto, através da sua newsletter, agradeceu “a todas as pessoas e entidades que se têm solidarizado com a situação”.