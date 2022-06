Vardar abre porta a Sporting ou Benfica na Liga dos Campeões

O Vardar está em risco de falhar a sua participação, que tem sido crónica, na Liga dos Campeões, onde foi coroado com o título europeu em 2019. Segundo o site 'Balkan Handball', que recolheu a informação na Final-4 de Colónia, a EHF não vai aceitar a candidatura do campeão da Macedónia, devido a problemas financeiros, que ainda não foram resolvidos. O treinador espanhol Davis Davis, antigo jogador do FC Porto, já disse que só continua em Skopje se for à Champions.





Refira-se que Gilberto Duarte (Montpellier) é dado como a caminho do Vardar, que tem plantel com ligações a Portugal, como o macedónio Borko Ristovki e o francês Kévynn Nyokas (ex-Benfica), o sérvio Darko Djukic (ex-Sporting) e o cubano Yoel Morales (ex-FC Porto, Madeira SAD e Avanca). A exclusão do Vardar aumenta as probabilidades da EHF oferecer um wild card a clubes portugueses, Sporting (vice-campeão nacional) ou Benfica (campeão da Liga Europeia), para o quadro de 16 equipas, onde já se encontram os campeões nacionais FC Porto, Barcelona (Espanha), PSG (França), Magdeburg (Alemanha), Szeged (Hungria), Kielce (Polónia), Dínamo Bucareste (Roménia), GOG (Dinamarca) e Elverum (Noruega).