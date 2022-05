Wisla Plock vence Nexe e termina em 3.º lugar na Liga Europeia

O Wisla Plock acabou no 3.º lugar da Liga Europeia (melhorou o 4.º posto de 2021), ao bater (27-22) este domingo o Nexe, na Final-4, realizada no Altice Arena, em Lisboa.A turma polaca, derrotada (19-26) pelo Benfica nas meias-finais, foi mais forte e ao intervalo já vencia (14-13), consolidando a vantagem na segunda parte, em jogo sempre equilibrado.Lovro Mihic foi o maior trunfo do Wisla Plock, com 5 golos.Já os croatas, que tinham sido derrotados (29-34) pelos alemães do Magdeburg, acabaram no 4.º posto.Os germânicos defendem o troféu conquistado em 2021, defrontando (18 horas) as águias na final.