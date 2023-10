Yoav Lombroso e o regresso atribulado de Nantes: «Ficámos presos no aeroporto»

O central do Benfica, o israelita Yoav Lombroso, relatou aos canais do clube da Luz o desconforto da viagem de regresso de Nantes para Lisboa, após a estreia da equipa no Grupo A da Liga Europeia, com derrota (28-37) frente ao conjunto francês, esta terça-feira."As 48 horas depois do jogo foram realmente duras, pois ficámos presos no aeroporto e estivemos muito tempo à espera. Afetou o nosso corpo, a mente e a forma como pretendíamos preparar o próximo desafio. Mas faremos o nosso melhor para vencer o jogo", considerou Lombroso, na antevisão da receção deste sábado das águias ao ABC, em clássico da 9.ª jornada do Campeonato.Refira-se que o Benfica jogou em Nantes, mas não conseguiu regressar no dia seguinte (quarta-feira), por causa do aeroporto local ter sido evacuado com uma ameaça de bomba, em consequência da crise israelo-árabe na Faixa de Gaza, que Lombroso escusou-se a comentar.Os jogadores encarnados, que viajaram em voos separados devido aos condicionalismos, tiveram de pernoitar em terras gaulesas e só chegaram a Lisboa esta quinta-feira, tendo o treino do dia sido cancelado.Ultrapassado o desconforto, Lombroso aponta baterias ao próximo compromisso e assume o favoritismo do Benfica: "O ABC é uma equipa tradicional em Portugal, joga um andebol rápido e tem boas individualidades. Respeitamos imenso o adversário, mas queremos vencer o jogo."O central, de 23 anos, espera que a equipa dê uma boa resposta: "Não estamos satisfeitos com o último resultado, temos muito trabalho a fazer. Há coisas que estão a melhorar. Não gostamos de perder, pretendemos vencer todos os jogos", concluiu Yoav Lumbroso.