João Vieira soma 22.º título nacional de pista coberta nos 5.000 metros marcha

O atleta João Vieira somou hoje o 22.º título nacional em pista coberta, nos 5.000 metros marcha masculinos, enquanto João Coelho (400 metros) e Vitória Oliveira (3.000 metros marcha femininos) ficaram muito perto dos respetivos recordes nacionais.

O marchador do Sporting, de 47 anos, continua a bater a concorrência no Campeonato de Portugal de pista coberta, que se realiza em Pombal durante o fim de semana, com 19.50,84 minutos, sendo secundado por Tiago Ramos (Sporting) e Rui Coelho (Benfica).

Nos 3.000 metros marcha femininos, a benfiquista Vitória Oliveira arrecadou o segundo título seguido, em 12.17,95 minutos, a apenas dois centésimos do recorde nacional de Ana Cabecinha, com Ana Monteiro (Estreito) e Inês Mendes (Benfica) a fecharem o pódio.

João Coelho confirmou o favoritismo nos 400 metros masculinos, concluídos em 46,58 segundos, sete centésimos abaixo do recorde nacional que lhe pertence, com o atleta 'leonino' a obter o seu quinto título de campeão nacional. Ericsson Tavares (Benfica) e Omar Elkhatib (Sporting) concluíram nas segunda e terceira posições, respetivamente.

Na vertente feminina, face à ausência da recordista nacional Cátia Azevedo, Fatoumata Diallo (Benfica) conquistou o primeiro título, com 53,75 segundos, com Carina Vanessa e Juliana Guerreiro, ambas do Sporting, em segundo e terceiro lugar, respetivamente.

Na distância mais curta, dos 60 metros, os sportinguistas Carlos Nascimento e Rosalina Santos levaram a melhor, com Nascimento a registar a melhor marca nacional do ano (6,64 segundos), a cinco centésimos da marca de qualificação direta para os Mundiais.

André Prazeres e David Landim, do Benfica, concluíram o pódio masculino da distância, com Beatriz Andrade, do Sporting, e Íris Silva, do Benfica, a fazerem-no nos femininos.

Isaac Nader obteve o quinto triunfo consecutivo em pista coberta nos 1.500 metros, na disputa com o colega de equipa no Benfica José Carlos Pinto, concluindo a distância em 03.39,46 minutos. Tomás Silva, do clube 'verde e branco', terminou no terceiro posto.

A maior surpresa aconteceu nos 1.500 metros femininos, na única vitória que escapou aos dois clubes lisboetas, com Maria Avelino, do Maia Atlético Clube, a fazer 04:29,62 minutos, à frente de Sofia Duarte (Juventude Vidigalense) e Beatriz Azevedo (Sporting).

Tiago Luís Pereira, do Sporting, venceu com muita facilidade o concurso do triplo salto, ao saltar 16,83 metros, mais 1,87 metros do que a melhor marca do segundo colocado, Bruno Pinto (Clube Pedro Pessoa). Élvio Almeida, do GD Cavadas, foi terceiro na prova.

No salto em comprimento feminino, Tatiana Pereira, do Benfica, venceu na derradeira tentativa, a 6,33 metros, batendo Jéssica Barreira e Evelise Veiga, atletas do Sporting.

Pedro Buaró (Benfica), que garantiu a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024 recentemente, tornou-se pela primeira vez campeão nacional de pista coberta no salto com vara, a 5,45 metros, batendo Carlos Pitra (Sporting) e Rodrigo Alcobia (Benfica).

No salto em altura feminino, Marta Araújo (Sporting) e Ana Leite (Benfica) superaram a fasquia a 1,77 metros, com a atleta 'leonina' a vencer por ter tido menos tentativas do que a adversária. Carolina Ribeiro (Eirense) fechou o pódio com a fasquia de 1,61.

Já no lançamento do peso feminino, Jéssica Inchude (Sporting) resgatou uma conquista que lhe escapava desde 2018, com 18,25 metros, numa acesa disputa com a atleta do Benfica Eliana Bandeira. Francislaine Serra (Jardim da Serra) ficou em terceiro, já longe.

O Campeonato de Portugal de atletismo em pista coberta prossegue no domingo, com a segunda jornada, a partir das 14:45, na Expocentro, em Pombal.