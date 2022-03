A lista das medalhas de Portugal nos Mundiais de pista coberta

Com o ouro de Auriol Dongmo, Portugal conquistou esta sexta-feira a sua 15.ª medalha em Campeonatos do Mundo de pista coberta, um feito que torna desde já os Mundiais de Belgrado nos mais bem sucedidos em termos de pódios, isto depois de Pedro Pablo Pichardo ter conseguido a prata no triplo salto.





As anteriores melhores performances haviam sido em 2001, em Lisboa, com o ouro de Rui Silva nos 1.500 metros e o bronze de Carlos Calado no salto em comprimento, e em 2008, em Valência, com o título de Naide Gomes no salto em comprimento e o bronze de Nelson Évora no triplo salto.

BELGRADO 2022

OURO: Auriol Dongmo - lançamento do peso

PRATA: Pedro Pablo Pichardo - triplo salto



BIRMINGHAM 2018



BRONZE: Nelson Évora - triplo salto



DOHA 2010



PRATA: Naide Gomes - salto em comprimento



VALÊNCIA 2008





OURO: Naide Gomes - pentatlo

OURO: Rui Silva - 1.500 metros

BRONZE: Carlos Calado - salto em comprimento

BRONZE: Fernanda Ribeiro - 3.000 metros

PRATA: Carla Sacramento - 1.500 metros

BRONZE: Mário Silva - 1.500 metros

OURO: João Campos - 3.000 metros