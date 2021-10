Americanas dominam nomeação para atleta mundial do ano

As atletas das Américas, com sete nomeações em dez, dominam a lista de nomes para a eleição da atleta mundial do ano da World Athletics, que esta sexta-feira divulgou a sua escolha para o setor feminino.

Quinta-feira já tinha sido dada a conhecer a lista masculina, que integra o português Pedro Pichardo, campeão olímpico do triplo salto em Tóquio2020, além de vencedor da Liga Diamante e campeão europeu de pista coberta.

Tanto os dez atletas do setor masculino como os do setor feminino foram campeões olímpicos este verão, no Japão.

Na lista hoje conhecida, há três atletas dos Estados Unidos (Valarie Allman, disco; Sydney McLaughlin, 400 metros barreiras; Athing Mu, 800 e 4x400 metros), uma venezuelana (Yulimar Rojas, triplo), uma porto-riquenha (Jasmine Camacho-Quinn, 100 metros barreiras), uma bahamiana (Shaunae Miller-Uibo, 400 metros) e uma jamaicana (Elaine Thompson-Herah, 100, 200 e 4x100 metros).

Completam a lista a holandesa Sifan Hassan (5.000, 10.000), a russa Maria Lasitskene (salto em altura) e a queniana Faith Kipyegon (1.500 metros).

Entre os homens, estão, além de Pichardo, os noruegueses Karsten Warholm (400 metros barreiras) e Jakob Ingebrigtsen (1.500 metros), o norte-americano Ryan Crouser (lançamento do peso), o queniano Eliud Kipchoge (maratona) e o ugandês Joshua Cheptegei (5.000 metros).

A lista completa-se com os suecos Armand Duplantis (salto com vara) e Daniel Stahl (lançamento do disco), o grego Miltiadis Tentoglou (salto em comprimento) e o canadiano Damian Warner (decatlo).

Agora, a votação será feita através de um painel triplo, com segmentos do Conselho da World Athletics (50% da ponderação), de elementos da 'família World Athletics' (25%) e do público em geral (25%), que é chamado a pronunciar-se via online.

A votação do público será feita no Facebook e Instagram, através de likes, e no Tweeter, através de retweets, com o processo a decorrer até 06 de novembro.

Os cinco finalistas serão depois anunciados, com a divulgação do vencedor final a acontecer em dezembro, na gala anual da World Athletics.