Ana Oliveira: «Benfica é a grande potência em Portugal no atletismo»

Ana Oliveira, coordenadora do atletismo e do projeto olímpico do Benfica, ficou muito contente com a dobradinha das águias nos Nacionais de clubes: "É o resultado de um longo trabalho de persistência e renovação permanente. Sempre acreditámos que era possível e foi", disse a dirigente da águias a Record.

Depois de uma competição muito equilibrada, Ana Oliveira referiu que os resultados "foram épicos", complementando um ciclo: "Se as pessoas foram intelectualmente honestas, chegam à conclusão que o Benfica é a grande potência em Portugal no atletismo. Temos dado provas ao longo dos anos, com títulos em todas as vertentes, designadamente na estrada, no cross e, agora, na pista. Nos últimos 10-12 anos, tem sido o Benfica a dominar no atletismo."

O projeto do clube da Luz é para "consolidar e continuar", pois segundo Ana Oliveira o atletismo é uma das modalidades que mais valoriza o desporto individual, mas que precisa de maiores apoios. "Os clubes têm alimentado o atletismo, mas tem havido lacunas na sua divulgação, apesar de ser um desporto espectacular. A Federação tem de dar maior valor a estas provas de clubes, pois isso não só sensibiliza o público, como também as direções dos emblemas", rematou a dirigente.