Ana Oliveira quebra o silêncio: «Pichardo é mau, injusto, ingrato e mentiroso»

Ana Oliveira reagiu esta quarta-feira, em declarações ao 'Diário de Notícias', às declarações de Pedro Pablo Pichardo, deixando fortes críticas ao triplista que ainda está vinculado ao Benfica."Pichardo é mau, injusto, ingrato e mentiroso. Felizmente a história tem sido boa e elegante, mas por vezes acertamos no atleta mas erramos no homem", disse a coordenadora do atletismo e do projeto Olímpico do clube da Luz.No seu artigo, o DN adianta ainda que o Benfica estará a ponderar rescindir unilateralmente o contrato com Pichardo na sequência de alegados "atos de insubordinação", aos quais se junta agora a entrevista ao nosso jornal, na qual visou diretamente a diretora, ao considerar que se esta "estivesse ligada ao futebol, já não estaria no clube" . Por outro lado, na mesma entrevista Pichardo reclamou verbas em atraso