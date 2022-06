Ana Peleteiro diz que foi abusada sexualmente por um ex-namorado: «Afetou-me bastante»

"Me di cuenta de que yo había sufrido abuso sexual por una ex pareja"



A espanhola Ana Peleteiro, medalha de bronze no triplo-salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, contou num programa de televisão em Espanha que foi vítima de abusos sexuais por parte de um antigo namorado.A atleta, que foi entrevistada por Sindy Takanashi, diz ter sido alertada por um programa desta apresentadora. "Estava a treinar em Portugal e ao ver a entrevista comecei a chorar", explicou Peletreiro. Quando o namorado da altura lhe perguntou o que se passava, respondeu: "Passei pelo que esta rapariga está a contar e não sabia que era abuso sexual."Peleteiro explicou depois que esteve numa "relação de manipulação, muito má e tóxica". "Mas perceber que a pessoa com quem estiveste te fez isto, é pesado. Afetou-me bastante porque, embora tivesse sofrido muito anteriormente, foi um choque de realidade."Mas esta não foi a única confissão da triplista, que está grávida e que por isso não vai competir no Mundial e no Europeu deste ano. Aos 20 anos a atleta soube que tinha sido abandonada pela sua mãe biológica. "Os meus pais adotaram-me com dois dias de vida, a minha história é pesada. Pensei que a minha mãe tinha morrido no parto e que por isso eu tinha sido adotada. Em 2016 disse à minha mãe adotiva: 'De que terá morrido a minha mãe? No parto?' Ao que ela respondeu: 'A tua mãe não está morta, ela abandonou-te. Deu à luz em casa sozinha e deu-te para a adoção. A única coisa que disse pediu foi que não fosses adotada por ninguém da sua família e disse que tinhas uma irmã'."Peleteiro contou depois como 'digeriu' a informação. "Aceitei mal, afinal sou adotada por que me abandonaram'."