Ana Peleteiro: «Uma série de discussões e falta de respeito impressionante»

Ana Peleteiro, medalha de bronze no triplo salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio, tem visto dividido os dias entre os treinos e compromissos mediáticos que, por norma, sempre comparece. A namorada de Nélson Évora deveria ter participado no Fórum Internacional do Desporto, realizado em León (Espanha), onde daria conferências ao lado de outros atletas, mas nada aconteceu como o previsto e a atleta fez um longo desabafo nas redes sociais.





"Quero explicar publicamente antes que haja pessoas que tirem as suas próprias conclusões, julguem-me ou critiquem-me. Estou super nervosa. Acabei de chegar após conduzir durante quatro horas. Quero explicar-me às pessoas que estavam esperando para me ver e ouvir falar sobre valores e sonhos olímpicos. Pagaram e não puderam aproveitar, porque algumas pessoas impediram que isso acontecesse", começou por dizer.A atleta espanhola deu ainda uma série de exemplos do que considera uma falta de profissionalismo. "Talvez porque eu seja boa demais... Pediram-me uma série de coisas que não estavam escritas no contrato. Tínhamos combinado às 17 horas, alguns chegaram depois, eu não parei o dia todo. Eu estava a comer e puseram-me um auricular no ouvido para atender uma estação de rádio, obrigada. Também disseram que havia uma hora para dar autógrafos, algo do qual não tive conhecimento".Citando mais alguns deslizes da organização no que diz respeito aos horários, Ana Peleteiro disse que "amarguraram" o seu dia, pois houve "uma série de discussões e faltas de respeito impressionante"."Disse que queria ir para a minha casa e que só ficaria pelas pessoas que vieram, mas precisava de encurtar os tempos. Falar meia hora e ir embora. Disseram-me que 30 minutos não era do interesse deles e que poderia sair. Por isso fui mesmo embora. Não fui respeitada", finalizou.