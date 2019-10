Andualem Shiferaw vence maratona de Lisboa e pulveriza recorde da prova

O etíope Andualem Shiferaw venceu este domingo a maratona de Lisboa e, além de bater o seu recorde pessoal, conseguiu também o recorde da prova lisboeta com o tempo de 2:06.00 horas.O atleta etíope superou na reta da meta o queniano Samuel Wanjiku, segundo classificado, que venceu em Lisboa em 2014 e era, até hoje, o detentor do recorde da prova com o tempo de 2:08.21 horas, mas que, mesmo assim, conseguiu um novo recorde pessoal, com o tempo de 2:06.01.Em terceiro lugar ficou outro atleta queniano, Stephen Chemlany, que este ano fez também terceiro lugar na maratona de Praga e terminou os 42,195 quilómetros em Lisboa com o tempo de 2:06.22, a sua melhor marca na distância por dois segundos.O melhor português em prova foi o atleta do Sporting Rui Teixeira, que cortou a meta com o tempo de 2:25.16 horas.