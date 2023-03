António Costa e as vitórias de Pichardo e Dongmo: «Grandes atletas, enormes conquistas»

O primeiro-ministro António Costa felicitou os atletas portugueses Auriol Dongmo e Pedro Pichardo, que se sagraram esta sexta-feira campeões europeus no lançamento do peso em pista coberta e do triplo salto, respetivamente, numa mensagem lançada através das redes sociais.

"Dois ouros para Portugal nos Europeus de Pista Coberta, em Istambul. Que orgulho! Parabéns a Auriol Dongmo, no lançamento do peso, revalidando o título europeu. E a Pedro Pablo Pichardo que, mais uma vez, voou no triplo salto para o ouro. Grandes atletas, enormes conquistas", escreveu o governante no Twitter.