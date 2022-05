Apeldoorn vai receber Europeus de atletismo em pista coberta de 2025

A cidade holandesa de Apeldoorn vai receber o Campeonato da Europa em pista coberta de 2025, anunciou esta sexta-feira o Conselho Europeu de Atletismo, reunido em Munique, naquela que será a terceira organização na Holanda.

Depois de Roterdão, em 1972, e Haia, em 1989, Apeldoorn junta-se à lista de cidades holandesas em que se disputa um Europeu em pista coberta, com o presidente da European Athletics, Dobromir Karamarinov, a elogiar a qualidade de todas as candidaturas.

"Impressionou-nos muito o entusiasmo e profissionalismo da equipa dirigida pela Federação Holandesa de Atletismo e as excelentes instalações do Omnisport de Apeldoorn", justificou.

Antes de Apeldoorn, que receberá a competição em março de 2025, Istambul será a sede da edição de 2023, com Bruxelas a acolher o Europeu ao ar livre desse mesmo ano.

Em 2021, a última edição do campeonato continental decorreu na cidade polaca de Torun, em que Portugal acabou no segundo lugar do medalheiro, atrás da Holanda, graças a três ouros: Pedro Pichardo e Patrícia Mamona, no triplo salto, e Auriol Dongmo, no lançamento do peso.