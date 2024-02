Apuramento olímpico 'abrilhanta' liderança do Benfica nos nacionais de pista coberta

O Benfica lidera a classificação masculina e feminina concluída a primeira jornada dos Nacionais de Clubes de atletismo em pista coberta, que decorreu este sábado e ficou marcada pelo apuramento olímpico de Pedro Buaró no salto com vara.

Na Expocentro, em Pombal, os encarnados somaram 52 pontos no feminino, com mais sete pontos do que o Sporting, que está em vias de perder a hegemonia no escalão, ao passo que, no masculino, as águias - que viram Pedro Buaró garantir marca de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris'2024 -, lideram, com 45 pontos, apenas mais um do que os leões.

No feminino, os encarnados asseguraram uma vantagem de sete pontos - que pode ser muito importante para o clube conquistar um título que foge há três décadas -, beneficiando dos triunfos de Agate Sousa, no salto em comprimento, de Cláudia Bobocea, nos 1.500 metros, de Eliana Bandeira, no lançamento do peso, e de Vitória Oliveira, nos 3.000 metros marcha.

Ainda que tenha tido uma forte concorrência do emblema verde e branco, que viu Lorene Bazolo, nos 60 metros, Marta Araújo, no salto em altura, e Cátia Azevedo, que estabeleceu novo recorde nacional nos 400 metros, ganharem as referidas disciplinas.

Já no masculino, a diferença é de apenas um ponto, com vantagem, também, para o Benfica, que triunfou por Pedro Buaró, com direito a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris'2024, por Isaac Nader, nos 1.500 metros, e por Gerson Baldé, no salto em comprimento, este último que saltou 8,06 metros, marca que o coloca em boa posição para subir no ranking mundial, uma das formas de qualificação alternativas para os Campeonatos do Mundo, que vão decorrer entre os próximos dias 01 e 03 de março, em Glasgow, na Escócia.

Neste escalão, os leões garantiram as vitórias nos 60 metros, por Emmanuel Eseme, nos 5.000 metros marcha, por João Vieira, e nos 400 metros, por João Coelho.

Os rivais lisboetas somaram ainda cinco segundos lugares cada, alcançando também por uma vez a terceira posição.

Na segunda divisão nacional, a Juventude Operária do Monte Abraão, com 49 pontos, está na frente em femininos, tendo somado mais sete pontos do que o GRECAS, ao passo que, na classificação masculina, a ADR Água de Pena lidera com 38 pontos, mais seis do que a AC Póvoa de Varzim.