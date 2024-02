Atleta do Sporting desqualificada nos 3.000 metros marcha: leões falam em "situação anormal"

A coordenadora do atletismo do Benfica mostrou-se satisfeita com o desfecho da primeira jornada dos Nacionais de Clubes de atletismo em pista coberta, que decorreu hoje, ao passo que o diretor leonino aponta a uma situação "anormal"."O Benfica, com tanta juventude, com tanta 'rebeldia', com tanta ambição, provou hoje que tem feito um excelente trabalho e vamos terminar a primeira jornada a liderar em masculinos e femininos, que é algo histórico e que não acontece há muitos anos", começou por analisar Ana Oliveira à Lusa.

Concluída a primeira jornada da competição, que decorre até domingo na Expocentro, em Pombal, os encarnados lideram no feminino, com 52 pontos, mais sete do que o Sporting, e também no masculino, com 45 pontos, apenas mais um dos que os leões.

A responsável pelos encarnados enalteceu os resultados coletivos, mas destacou dois: o primeiro, alcançado por Pedro Buaró, que assegurou marca de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 no salto com vara, e o segundo, protagonizado por Gerson Baldé, que saltou 8,06 metros, marca que o coloca em boa posição para subir no ranking mundial do salto em comprimento, uma das formas de qualificação alternativas para os Mundiais.

"Temos um projeto olímpico, trabalhamos diariamente para estes atletas. É de resultados como estes, do Buaró, do Gerson, que fez uma marca mítica, é por isto que trabalhamos", destacou, relembrando que "estas prestações não são por acaso".

Ainda assim, Ana Oliveira prefere acautelar festejos antecipados e notou que "amanhã (domingo) tudo começa 0-0".

"Amanhã tudo será diferente, mas há muitos anos que não sentia a ambição com que chegámos hoje a este pavilhão", salientou, notando que esta é "uma festa que devia ser mais partilhada num canal aberto da televisão portuguesa, com mais público e com outras condições competitivas".

Já do lado do Sporting, o diretor de atletismo apontou uma "situação anormal" na prova de 3.000 metros marcha, que considerou ter acabado por "estragar o campeonato".

"Uma atleta (Raquel González) que nos veio representar e que não tem registos de desclassificações em campeonatos da Europa, em Mundiais e em Jogos Olímpicos, estranhamente em Portugal, os juízes entenderam que ela tinha uma marcha irregular e desclassificaram-na", disse Paulo Reis.

O também técnico foi mais longe e admitiu mesmo que a equipa do Sporting está "incomodada e descontente" com a situação.

"Sabemos que o ajuizamento da marcha é subjetivo, mas já falei com pessoas que são entendidas na disciplina e toda a gente acha que o que se passou aqui não foi normal", disse também.

Apesar do desfecho não ter sido o pretendido no setor feminino, o dirigente leonino destacou o bom trabalho dos seus atletas na primeira jornada, tanto no masculino, em que diz que os "resultados foram os que esperavam", como no feminino, no qual o Sporting viu Cátia Azevedo melhorar o recorde nacional nos 400 metros.

"A Cátia [Azevedo] esteve fantástica. Fez uma corrida fabulosa. Está a apostar tudo no atletismo e está a fazer uma época extraordinária", analisou, distribuindo elogios também pelos resultados obtidos pela restante equipa.

Além disso, Paulo Reis garantiu que o Sporting tudo fará para lutar até ao fim pelos oitos pontos, ainda que, segundo disse, "num campeonato a 13 provas, fazer zero numa dessas faz com que as contas fiquem muito mais difíceis".

A segunda jornada dos Nacionais de Clubes de atletismo em pista coberta realiza-se no domingo, novamente na Expocentro, em Pombal, com os 'encarnados' a partirem em vantagem para alcançarem uma 'dobradinha' que foge há três décadas.