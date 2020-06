Atleta espanhol com tumor cerebral inoperável: «Que me recordem como a boa pessoa que fui»

Alejandro Gómez é um antigo atleta espanhol de eleição. Especialista em fundo, o corredor marcou presença em três edições dos Jogos Olímpicos: Seúl, Barcelona e Atlanta. Agora, aos 56 anos, acaba de ser diagnosticado com um "tumor cerebral inoperável" e fez questão de revelar ao mundo a sua situação.





Está internado no hospital Alvaro Cunqueiro, de Vigo, a sua cidade natal, e a sua doença está a progredir muito rapidamente, o que o levou a recorrer ao jornal ‘El Faro de Vigo’ para contar a sua história."A minha psicóloga, Delfina Vicente, ajudou-me a ordenar o meu interior, a tranquilizar-me. Não posso lutar sozinho esta batalha e nos dias complicados tem sido enorme a ajuda para chegar o melhor possível ao final", começou por agradecer.No seu palmarés, Alejandro Gómez conta ainda com nove títulos de campeão espanhol, em várias disciplinas. Foi ainda sexto classificado no Mundial de Cross de 1989."Fiz sempre o que devia em cada momento. Sinto-me feliz com a maioria das coisas que me aconteceram e o que tirei delas. Não sinto que tenha alguma vez ficado sem nada para fazer. Espero que me recordem como a boa pessoa que fui", sublinhou.