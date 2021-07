Atleta suíço que 'bateu' o recorde europeu de Francis Obikwelu... acusou doping

O sprinter Alex Wilson, que há duas semanas (supostamente) quebrou o recorde europeu dos 100 metros de Francis Obikwelu, foi suspenso provisoriamente por violação das regras antidoping, anunciou a Federação Suíça de Atletismo. Desta forma, Wilson falha os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, onde iria 'confirmar' a validade do tal registo de recorde nos 100 metros, que levantou imensas dúvidas - correu em 9.84 segundos, menos dois centésimos que o antigo sprinter português nos Jogos de Atenas'2004.





O velocista helvético acusou trembolona, cuja presença justificou com o consumo de carne contaminada num restaurante jamaicano nos Estados Unidos. Wilson ainda apelou junto das instâncias do seu país, que anularam a suspensão. Porém, a Unidade de Integridade do Atletismo e a Agência Mundial Antidopagem recorreram para o TAS, que manteve o castigo.