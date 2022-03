Atleta ucraniana descreve ambiente em Kiev: «As nossas ruas estão a morrer, é dor e inferno»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yuliia Levchenko (@levchenkou)

Yulia Levchenko, vice-campeã mundial de salto em altura em 2017, recorreu às redes sociais para dar conta da situação por que passa a Ucrânia, mais particularmente Kiev, a cidade onde se encontra."Não tenho palavras, é dor e inferno... Obrigado ao Mundo, obrigado aos que não se calam. Quero viver em casa! Em casa, em Kiev, na Ucrânia. Estou a morrer por dentro. A nossa gente, as nossas ruas estão a morrer", escreve Yuliia Levchenko. "Estou em Kíev e, acreditem, pode-se ver qualquer coisa aqui."E prossegue: "A 24 de fevereiro fomos atacados pela Rússia. E a nossa vida não é a mesma de sempre. Amo a Ucrânia! Gosto das pessoas, acredito no nosso país. Acredito no poder do Mundo inteiro, o que está a acontecer agora é a maior estupidez. Neste século, guerra contra as pessoas...""Isto acontece quando uma pessoa pensa que é um deus todo poderoso. Ficou louco. Foi nisto que se converteu Putin", acrescentou a atleta. "Como nos podem matar? Se morrermos, eu e a minha família, o sangue estará nas vossas mãos. As forças ucranianas defendem-nos como podem. Rezemos."