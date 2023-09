Auriol Dongmo bate recorde nacional do peso ao ar livre

Auriol Dongmo melhorou este sábado o seu recorde nacional do peso ao ar livre, ao lançar a 19.92 metros em Eugene, nos Estados Unidos, na final da Diamond League. Um resultado que garantiu ao atleta luso camaronesa, de 33 anos, o terceiro lugar na decisão do circuito, que reúne ano após ano os melhores de sempre do atletismo.Melhor do que Dongmo apenas a carismática Chase Ealey, que com 20.76 metros conseguiu um novo recorde nacional dos Estados Unidos, e ainda a canadiana Sarah Mitton, com 19.94.Note-se que Dongmo tem uma marca bem superior a esta na carreira, os 20.43 que conseguiu nos Mundiais de Belgrado em pista coberta do ano passado. Ao ar livre, a melhor marca eram os 19.82, conseguidos nos Europeus de Munique também no ano passado.