Auriol Dongmo cumpre para atacar pódio nos Europeus

Auriol Dongmo não defraudou as expectativas no primeiro dia dos Europeus de pista coberta, em Torun, Polónia, ao garantir a final no lançamento do peso, que tem lugar hoje a partir das 18h06, hora em Portugal.

A luso-camaronesa, de 30 anos, e que disputa a sua primeira grande competição por Portugal, conseguiu o apuramento direto, com 18,55 metros, sendo que a sua maior rival à corrida ao ouro, a alemã Christina Schwanitz, fez melhor (18,86 m). Já a Maria Belen Toimil foi a sensação da qualificação, ao bater o recorde de Espanha (18,64 m).

Dongmo, que chegou a estes Europeus como líder mundial do ano, reconheceu que a qualificação foi “um bocadinho difícil”, porque “o aquecimento foi muito em cima da prova”. Mas, referiu ainda em declarações à assessoria da Federação (FPA), que o importante “é que consegui a qualificação e agora vou estar mais concentrada”.

Com o primeiro dia a terminar com a boa notícia do apuramento de Mariana Machado para a final dos 3000 metros, menos sucesso teve o trio que participou nos 1500 metros. Nuno Pereira foi o melhor, ao ser 9º na sua meia-final, com a marca 3.42,38 minutos, muito perto do seu recorde pessoal (3.42,10). Em 9º e noutra série terminou também Isaac Nader (3.44,15), enquanto José Carlos Pinto foi 12º na respetiva eliminatória, com 3.56,44 minutos.