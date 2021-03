Auriol Dongmo eleva a bandeira nacional ao topo do pódio

Auriol Dongmo Mekemnang tem 1,83 m, 95 kg e, a partir de hoje, acumula o peso de uma medalha de ouro conquistada para Portugal, nos Europeus de pista coberta de Torun, ao vencer a prova do lançamento do peso. A lançadora luso-camaronesa, de 30 anos, brilhou forte e bateu a sueca Fanny Roos, que com 19,29m bateu o recorde nacional do país nórdico. Em baixo fique a saber mais sobre Auriol Dongmo e consulte os nossos artigos sobre a grande vencedora do dia.