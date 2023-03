Auriol Dongmo: «Este título significa muito para mim, foi muito trabalho, muito sacrifício»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Auriol Dongmo assumiu a felicidade e emoção sentida este sábado no pódio dos Europeus de atletismo 'indoor', um dia depois de se sagrar bicampeã do lançamento do peso.

"Senti-me muito orgulhosa. Estou muito orgulhosa de mim, do meu trabalho e do meu treinador [Paulo Reis], é o fruto de muito sacrifício e de muito trabalho, estou muito contente", assumiu a lançadora, já com a medalha de ouro ao peito.

Aos 32 anos, a atleta do Sporting juntou o segundo cetro europeu ao mundial em pista coberta, numa competição em que a alemã Sara Gambeta foi segunda e a sueca Fanny Roos terceira.

"Este título significa muito para mim. Porque foi muito trabalho, muito sacrifício, e ganhar duas vezes seguidas não é fácil, mas este era um objetivo e tenho de continuar a trabalhar porque há muito mais para vencer", lançou.

Dongmo dedicou esta medalha aos seus mais próximos: "Dedico-a ao meu marido e ao meu filho, em primeiro, mas também tenho uma família, além da biológica, que é a família da Ana Lopes, que me apoiam muito, e também para o meu treinador. Não tenho palavras para eles. É a eles que eu devo tudo o que estou a alcançar agora".