Auriol Dongmo fecha época com nova vitória, agora em Ostrava

Auriol Dongmo, recordista portuguesa do lançamento do peso, fechou esta terça-feira a sua época desportiva com mais uma vitória, agora no 'meeting' de atletismo 'Golden Spikes', em Ostrava.

A atleta portuguesa, que há dois dias venceu na Polónia, no Meeting Kamila Skolimowska, impôs-se com um arremesso de 18,42 metros no quinto ensaio de uma série em que ela lançou mais duas vezes acima de 18 metros (18,03 ao primeiro e ao segundo ensaios, nulos todos os restantes).

Derrotou com clareza a checa Markéta Cervenková (17,96), num concurso que decorreu ao mesmo tempo que a prova masculina, na qual o norte-americano Ryan Crouser triunfou com 22,43 metros.

No triplo salto, Pedro Pichardo não começou o concurso da melhor forma, com dois saltos nulos, após o que fez 16,88 metros, sem conseguir melhorar depois.

O recordista luso terminou em quarto um concurso que teve por vencedor o norte-americano Christian Taylor, campeão olímpico e mundial, que chegou aos 17,46.