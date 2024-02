Autópsia a Kelvin Kiptum: «Sofreu graves ferimentos na cabeça»

O queniano Kelvin Kiptum morreu devido a graves ferimentos na cabeça, revelou a autópsia divulgada esta quarta-feira."O Kelvin sofreu graves ferimentos na cabeça. Houve fraturas cranianas graves principalmente na base do crânio. Tinha algumas fraturas nas costelas de ambos os lados e também a nível dos pulmões. Mas o que realmente causou a morte foram os graves ferimentos na cabeça na sequência do acidente", explicaram os médicos.O funeral do recordista mundial de maratona, vítima de um acidente de viação no último dia 11, realiza-se esta sexta-feira.