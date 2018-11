Barcelos em observação para o Europeu

Esta manhã (a partir das 9 horas), Barcelos receberá a quarta edição do seu crosse. A prova organizada pelo clube Amigos da Montanha é o segundo momento de observação para a escolha das seleções portuguesas que vão aos Europeus de Corta-Mato em Tilburg, na Holanda, a 9 de dezembro.

Silvana Dias, em femininos, que se estreará com as cores do Sp. Braga, é o nome mais forte presente na principal corrida feminina, embora a equipa para Tilburg já esteja escolhida: Sara Moreira, Salomé Rocha, Catarina Ribeiro - que competem amanhã em Espanha -, Jessica Augusto, Inês Monteiro e Marta Pen.

A prova masculina e as de juniores e sub-23 servirão para observação dos atletas que a federação levará a Alcobendas, em Espanha, para o Crosse da Constituição, que servirá para decidir as escolhas finais. Em masculinos, espera-se a presença de alguns atletas do Sp. Braga, estando ainda em equação a presença do sportinguista Ricardo Dias.

Apenas a forte chuva prevista para a manhã, no Minho, preocupa os organizadores, que tem como diretor de prova Vítor Almeida, antigo internacional português.