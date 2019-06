Benfica conquista o título em masculinos e femininos no Nacional de sub-23

O Benfica conquistou ontem, em Vagos, os títulos coletivos em masculino e feminino do Nacional de sub-23, derrotando o Sporting e a Juventude Vidigalense em ambas as frentes. Os encarnados foram campeões pela 11ª vez consecutiva em 16 edições em masculinos e reconquistaram o título feminino, que era do Sporting.

A segunda jornada dos Campeonatos Nacionais de sub-23 teve vários pontos de interesse, a começar pela vitória do benfiquista Frederico Curvelo nos 200 metros, com 21,32 segundos (vento regulamentar de +0,7 m/s), superando o seu colega Delvis Santos creditado com 21,42 segundos.

No salto em altura, Gonçalo Veloso, do Benfica, fez os mínimos para o Europeu de juniores com 2,12 metros, batendo o sportinguista Gerson Balde com 2,05 metros e Décio Andrade, do Estreito, lançou o martelo a 69,01 metros.

O Sporting dominou as estafetas de 4x400 metros masculina (3.17,43 minutos) e feminina (3.54,98 minutos) e uma nota de referência final para a equatoriana do Benfica, Gabriela Suarez, vencedora dos 200 metros com o registo de 23,89 segundos.

Na classificação final masculina, o Benfica somou 208,5 pontos, batendo Sporting (185) e Juventude Vidigalense (39), enquanto em femininos as águias totalizaram 161 pontos face aos 154 pontos do Sporting e aos 71 pontos da Juventude Vidigalense.