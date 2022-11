Benfica contrata João Buaró

O Benfica anunciou a contratação de João Pedro Buaró, ex-GD Estreito, de 21 anos, que compete no salto à vara."Esperança do salto com vara, e proveniente da ilha da Madeira, Pedro Buaró é reforço para atacar o 13° título consecutivo da equipa sénior masculina e mais uma peça do projeto Olímpico!", pode ler-se na publicação nas redes sociais.Buaró é recordista nacional de juniores de pista coberta, com 5,15 metros.