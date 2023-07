Benfica e Sporting revalidam títulos nacionais masculino e feminino

O Benfica, em masculinos, e o Sporting, no setor feminino, sagraram-se este domingo campeões nacionais de clubes de atletismo pela 13.ª edição consecutiva, em Viana do Castelo, mantendo o domínio revelado na jornada inaugural.

Entre os homens, as águias triunfaram em 14 de 21 provas para arrebatarem a sua 35.ª conquista e fixarem um novo máximo de cetros seguidos, com 160 pontos, 10 acima dos leões, recordistas de êxitos (48), e mais 68 do que os madeirenses do Jardim da Serra.

O título masculino tem sido vencido desde 2002 por um dos rivais lisboetas, ao contrário do cetro feminino, luta da qual o Benfica esteve ausente pela segunda edição seguida e resultou no 53.º sucesso do recordista Sporting, com 188 pontos, após 18 vitórias em 21 possíveis, à frente de Juventude Vidigalense, com 107, e Maia Atlético Clube, com 100.

Nas divisões inferiores, a Casa do Benfica de Faro, que passou a acumular quatro títulos, e o Atlético da Póvoa sagraram-se campeões masculino e feminino do segundo escalão, respetivamente, enquanto o Ilha Azul, que revalidou o êxito nos homens e ostenta quatro, e a Juventude Ilha Verde, nas mulheres, ditaram o domínio açoriano no terceiro patamar.

A 85.ª edição do Nacional de clubes de atletismo dividiu 48 equipas de 31 emblemas por três divisões, num total de quase 1.000 atletas, e decorreu ao longo deste fim de semana entre o Estádio Municipal Manuela Machado e o Jardim da Marina, em Viana do Castelo.



Classificações final:



- I Divisão (Masculinos):



1. Benfica, 160 pontos

2. Sporting, 150

3. Jardim da Serra, 92



- I Divisão (Femininos):





1. Sporting, 164 pontos2. Juventude Vidigalense, 1073. Maia Atlético Clube, 100110 metros barreiras: Roger Iribarne (Benfica), 13,81 segundos.800 metros: José Carlos Pinto (Benfica), 1.49,04 minutos.400 metros barreiras: Yuben Munary (Benfica), 52,73 segundos.3.000 metros obstáculos: Etson Barros (Benfica), 8.56,57 minutos.Salto em altura: Tiago Luís Pereira (Sporting), 2,17 metros.Triplo salto: Tiago Luís Pereira (Sporting), 15,50 metros.200 metros: Emmanuel Alobwede (Sporting), 20,62 segundos.Lançamento do disco: Emanuel Sousa (Benfica), 57,29 metros.3.000 metros: Isaac Nader (Benfica), 8.15,37 minutos.4x400 metros: Sporting, 3.08,21 minutos.100 metros barreiras: Olímpia Barbosa (Sporting), 13,77 segundos.Lançamento do dardo: Cláudia Ferreira (Sporting), 53,68 metros.Salto em comprimento: Lucinda Gomes (Estreito), 6,06 metros.800 metros: Patrícia Silva (Sporting), 2.05,22 minutos.Salto com vara: Joana Barreto (Sporting), 3,60 metros.Lançamento do disco: Liliana Cá (Sporting), 59,07 metros.400 metros barreiras: Vera Barbosa (Sporting), 56,84 segundos.200 metros: Lorène Bazolo (Sporting), 23,32 segundos.3.000 metros: Maria Cedrón (Eirense), 9.40,32 minutos.4x400 metros: Sporting, 3.36,26 minutos.1. Casa do Benfica de Faro, 118 pontos.2. Atletismo de Seia, 111.3. Atlético da Póvoa, 107.1. Atlético da Póvoa, 122 pontos.2. Água de Pena, 121.3. Sporting de Braga, 116.1. Ilha Azul, 119 pontos.2. Eirense, 117.3. Areias de São João, 98.1. Juventude da Ilha Verde, 101,5 pontos.2. Escola do Movimento, 100.3. Areias de São João, 97.