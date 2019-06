Benfica lamenta especulações em redor do seu atleta de 17 anos

O Benfica tem o atleta mais novo no top 10 mundial nos 5.000 metros esta temporada. Chama-se Edward Zakayo Pingua, é queniano e tem apenas 17 anos, embora muitos comentários nas redes sociais tenham levantado nos últimos dias algumas dúvidas sobre a veracidade da data de nascimento: 25 de novembro de 2001, segundo os seus documentos.

Os responsáveis encarnados não querem fazer comentários, mas dizem lamentar as especulações em redor da figura do jovem atleta, que foi campeão mundial de sub-20, prova sob a alçada da Federação Internacional (IAAF). Pingua correu este ano a légua em 13.03,19 minutos no Meeting de Roma, sendo o 9º melhor do Mundo esta temporada.