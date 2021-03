Benfica não vai aos Nacionais de Atletismo de Pista Coberta: as razões da drástica decisão

O Benfica emitiu esta terça-feira um comunicado a informar que não vai participar no Campeonato Nacional de Pista Coberta, sábado e domingo, em Pombal, por ter dúvidas quanto à segurança do evento em termos sanitários.





O clube explica que tentou saber junto da federação "que medidas de segurança vigorariam nesta importante competição", mas as respostas "foram escassas e completamente inconclusivas"."O Sport Lisboa e Benfica vem por este meio comunicar que as equipas seniores masculina e feminina de atletismo não marcarão presença no Campeonato Nacional em Pista Coberta. Isto porque a saúde tem de estar primeiro e ser a prioridade máxima para todos os intervenientes e envolvidos numa organização desta dimensão.Congratulamo-nos pela histórica jornada do passado fim de semana, com três medalhas de ouro alcançadas para Portugal nos Europeus de Atletismo em Pista Coberta, uma das quais por Pedro Pablo Pichardo, atleta no qual o Clube acredita, que apoia e potencia há quase quatro anos. Está de parabéns o campeão da Europa no triplo salto, como estão de parabéns, com todo o mérito, as outras duas medalhas de ouro portuguesas, Patrícia Mamona e Auriol Dongmo.Mas viver o atletismo, promover a modalidade e manter inatacável a ambição de vencer não se pode resumir a entrar numa pista e dar o melhor. Num momento em que Portugal ainda está debaixo das contingências de um confinamento que todos devem respeitar e, em simultâneo, contribuir com boas práticas que minimizem possíveis contágios e novo descontrolo da pandemia, várias tentativas de contacto, e por diversas vias, foram feitas pelo Clube ao longo das últimas semanas, no sentido de perceber junto da Federação Portuguesa de Atletismo que medidas de segurança vigorariam nesta importante competição.As respostas às preocupações – de todos, queremos acreditar, porque é a credibilidade da modalidade e a verdade desportiva que também estão em causa – foram escassas e completamente inconclusivas, o que levou a Direção do SL Benfica a esta decisão:- continuamos sem saber que medidas sanitárias existirão para todos os envolvidos; haverá testagem, por exemplo?- continua a não estar claro em que moldes se desenrolará a competição; ontem – por pressão da Câmara Municipal de Pombal – terá sido decidido dividir a prova em duas pistas e não colocar toda a pressão na população de Pombal.Também a data para este Campeonato Nacional é completamente desajustada – logo após um Europeu – e não terá tido a devida reflexão por parte da FPA.Ninguém está imune a esta pandemia, mas o SL Benfica tem dirigido todos os esforços para fazer a sua parte, testando com regularidade os atletas e equipas nas diversas modalidades. É este o foco, através do Human Performance Department (HPD), em coordenação com as normas da Direção-Geral da Saúde, desde março de 2020.Com a máxima ambição, o Benfica gostaria de voltar a estar em pista. Mas o risco não pode justificar os objetivos sócio-desportivos. Noutros países, as provas nacionais têm decorrido, mas sempre com testes, tal como, aliás, sucedeu neste Europeu de pista coberta, em Torun (Polónia), que consagrou Pichardo, Mamona e Dongmo.Nas competições desportivas – e um Campeonato Nacional deve ser máximo exemplo –, a Direção do SL Benfica, em consonância com parecer do HPD do Clube, entende que as melhores práticas devem ser seguidas, porque é a saúde pública que está em causa.Infelizmente, não nos parece realista acreditar que se criem e apliquem normas sanitárias eficazes e rigorosas em tempo útil para todos os competidores, a poucos dias da data definida."