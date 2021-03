Benfica reafirma veto aos Nacionais de Atletismo de Pista Coberta: «Não poderia ser outra a decisão»

O Benfica reafirma esta quarta-feira através da newsletter diária que não vai participar nos Nacionais de Atletismo de Pista coberta, uma "decisão difícil, pelo historial do clube e pelo elevado investimento feito na modalidade, porém a única passível de ser tomada face às circunstâncias".





Na newsletter diária, o clube da Luz diz que não quer "uma guerra com a Federação" mas deixa críticas. "São incompreensíveis a incoerência e a falta de profissionalismo e competência na tomada de decisão da realização da competição por parte da Federação. A falta de comunicação com os clubes, que são os agentes que diariamente trabalham com os atletas e os apoiam, é inaceitável. Tem de haver respeito pelos clubes e pelos atletas, além do rigor, do planeamento e da segurança exigíveis ao organizador de uma das mais importantes competições nacionais de atletismo. A comunicação entre as partes tem de existir e deveria, de uma vez por todas, haver a capacidade, na Federação, para se aprender com o que de melhor é feito por clubes, associações e outras federações. A própria reação da Federação ao comunicado do Sport Lisboa e Benfica só nos dá mais razão. Não é a poucos dias da prova que se altera o modelo competitivo e hoje, a 72 horas do início da competição, voltou a haver alterações", pode ler-se.Frisando que o controlo da pandemia deve ser a prioridade de todos, o clube da Luz diz: "Neste momento, a palavra de ordem no mundo é a testagem. Temos a obrigação de salvaguardar, na medida do possível, a saúde dos atletas e das suas famílias e a de todos os que trabalham diariamente em prol do desporto. Perante tudo isto, e também do parecer do painel de especialistas clínicos do Clube, não poderia ser outra a decisão da Direção do Sport Lisboa e Benfica."