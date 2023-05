Brian Pintado volta a vencer GP de Rio Maior de marcha, chinesas ocupam pódio feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O equatoriano Brian Pintado venceu pela segunda vez seguida o Grande Prémio Internacional de Rio Maior em marcha atlética, enquanto a chinesa Jiayu Yang levou a melhor na prova feminina, impondo-se a duas compatriotas.

Pintado, quarto nos 35 quilómetros nos Mundiais de 2022 e quinto nos 20, voltou a vencer a prova ribatejana, ao terminar os 20 quilómetro em 01:19.05 horas, menos 41 segundos do que o brasileiro Caio Bonfim, vencedor em 2014, que terminou no segundo lugar.

"No ano passado ganhei a prova e este ano tive de defender o meu título. Mas, este ano, foi muito mais difícil. Foi uma prova muito bonita, na qual participo há muitos anos. Hoje estava um bom tempo para conseguir uma boa marca e tive rivais de muito bom nível", afirmou Pintado, antes da consagração no pódio.

O atual bicampeão da distância, o japonês Toshikazu Yamanishi, não foi além do terceiro lugar, a 01.53 minutos do vencedor, reconhecendo não ter estado ao melhor nível.

"Não fiz uma boa corrida, estava muito calor e foi muito duro para mim. Gostava de ter vencido hoje, mas não foi o meu dia", lamentou Yamanishi.

O veterano João Vieira (Sporting), de 47 anos, foi o melhor português, ao terminar no 11.º posto, em 01:23.12, à frente de Rui Coelho (Benfica), 19.º, em 01:28.50.

Na competição feminina, a chinesa Jiayu Yang, recordista mundial da distância e campeã do mundo em 2017, venceu com o tempo de 01:29.10, impondo-se ao sprint à compatriota Shijie Qieyang, prata em Doha2019, duplo bronze em Oregon2022 e campeã em Rio Maior em 2016, 2018 e 2019, que gastou mais um segundo.

O pódio ficou completo com a também chinesa Liujing Yang, terceira em Doha2019, que concluiu a prova em 01:29.30, igualmente disputando um sprint pelo bronze à peruana Kimberly Léon, campeã do mundo dos 20 e dos 35, que tinha vencido a competição no ano passado e em 2017.

Ana Cabecinha (CO Pechão), com 01:29.55 - a sua melhor marca na distância desde 2018 -, foi sétima classificada e a melhor portuguesa em prova, destacada de Inês Mendes (Benfica), 15.ª com o seu recorde pessoal de 01:35.44, tornando-se na 11.ª portuguesa de sempre.

A riomaiorense Inês Henriques (CN Rio Maior), campeã do mundo nos 50 quilómetros em Londres2017 e da Europa em Berlim2018, não concluiu a 30.ª edição da mais importante prova nacional da disciplina, ficando a sete quilómetros do fim.