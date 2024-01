Campeão do mundo do salto com vara de 2015 morre aos 29 anos

O desporto norte-americano está em choque pela morte de Shawn Barber, aos 29 anos. Campeão do Mundo do salto com vara de 2015, o atleta canadiano debateu-se com problemas de saúde nos últimos meses, tendo acabado por perder a vida esta quinta-feira.Recordista canadiano do salto com vara indoor (6.00 m) e ao ar livre (5.93 m), Barber tem ainda no seu currículo o ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015, para lá de uma prata e um bronze nos Jogos da Commonwealth.A última vez que competiu profissionalmente foi em 2020, na Orlen Cup, na Polónia.