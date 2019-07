Caster Semenya sobre o caso de excesso de testosterona: «Destruiu-me física e mentalmente»

Caster Semenya, campeã olímpica e mundial dos 800 metros, voltou a ser notícia após, esta semana, ter vencido a etapa dos 800 metros de Stanford, para a Liga Diamante. Em entrevista à BBC Sports, a atleta sul africana revelou que a acusação feita pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, sigla em inglês), destruiu-a "física e mentalmente"."Estamos a falar sobre direitos humanos. Estamos a falar sobre as pessoas viverem como quiserem. É errado julgar as pessoas pelo que são ou não são. É errado discriminar e dividir as pessoas. Somos todos humanos, não interessa o que temos ou não nos nossos corpos. No final de contas, o desporto deveria unir as pessoas, não desuní-las. Tudo isto destruiu-me física e mentalmente", atirou Semenya.Relembre-se que Caster Semenya foi acusada pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) do seu corpo produzir mais testosterona do que o considerado normal em atletas femininas e foi, inclusive, proibida de correr em distâncias curtas."Eu não posso dizer que estou a ser vítima de algo. Penso que sou mais um exemplo e que vim ao mundo por algum motivo. Estou a viver um testemunho. Se leres a bíblia, saberás do que eu estou a falar. Se eu pudesse comparar a minha vida, compararia com Jesus. Fui crucificada. Mas, apesar de tudo isto, estou aqui. Estou viva", concluiu a atleta sul africana.