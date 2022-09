Corrida Multicare Vitality: App motiva e premeia esforço

O programa Multicare Vitality visa a promoção da saúde e do bem-estar. Com mais de 20 milhões de utilizadores em todo o mundo, dá recompensas pela prática de atividade física e adoção de estilos de vida saudável. Associado ao seguro de Saúde Multicare e ao seguro de Vida Fidelidade elegíveis, o programa tem uma aplicação, sincronizada com o telemóvel ou um relógio inteligente que incentiva à prática de exercício físico e ações benéficas para a saúde. "Quem cumprir desafios semanais, tem recompensas e benefícios. Tem de atingir um número de pontos, ganhos através de passos e batimentos cardíacos. Os objetivos estão de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e evidências científicas", explica Sofia Mexia. "Quem fizer 10 mil passos por dia - o recomendado pela OMS - ganha 100 pontos na App. Os pontos são convertidos em fidcoins, podem ser trocados por vouchers na Loja Fidelidade e usados nos nossos parceiros de entretenimento, material desportivo, retalho e alimentação, entre outros. O utilizador pode ganhar até 130 € por ano com vouchers e ainda um desconto até 15% no seu seguro anual. Quem não tiver relógios e quiser um, pode comprr na App e fazemos o cashback até 300€ ao longo de dois anos, acrescenta.