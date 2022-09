Corrida Multicare Vitality: Ativos, saudáveis e felizes

A Corrida Multicare Vitality está de regresso com a sua 2ª edição e volta a levar até ao Jamor, na manhã do dia 2 de outubro (um domingo), aqueles que pretenderem correr ou simplesmente caminhar. "Será um momento que espelha o objetivo do Multicare Vitality: fazer com que as pessoas sejam mais ativas, saudáveis e felizes. Vamos contar com uma caminhada de 5 quilómetros (km) e duas distâncias de corrida, 5 e 10 km", começa por referir, a Record, Sofia Mexia, responsável pelo programa Multicare Vitality.

"Queremos desafiar os nossos clientes, mas não só, a darem o primeiro passo. Será um evento para celebrar quem já está connosco a fazer o caminho para ser mais saudável e também para aqueles que ainda não estão, para que comecem a perceber que conseguem fazê-lo e ir mais longe, para que iniciem a sua jornada no exercício e no bem-estar", acrescenta a responsável da marca.

Além de destacar os benefícios da prática do exercício físico e adoção de estilos de vida saudáveis, Sofia Mexia alerta para a importância da prevenção: "Faz parte da nossa estratégia que as pessoas façam check-ups, possam perceber como está a sua saúde e identificar atempadamente situações em que algo não está bem. Quanto mais cedo se identificar um problema, melhor para resolvê-lo. Por exemplo, situação oncológica detetada numa fase inicial, terá mais probabilidades de sucesso".

As inscrições para a 2ª Corrida Multicare Vitality podem ser efetuadas no site corrida.multicarevitality.pt.



Receita angariada tem fins solidários



Tal como na 1.ª edição, o evento tem uma vertente solidária e o valor total das inscrições (5 euros por pessoa) será entregue à Associação BIPP - SEMEAR. "Faz um trabalho de louvar com pessoas que têm algum tipo de deficiência. Promove a sua autonomia, o desenvolvimento de capacidades e a inserção na sociedade e no mercado de trabalho, para que tenham uma vida mais feliz e mais plena. Não há melhor razão para ir correr ou caminhar do que poder ajudar uma causa maior", explica Sofia Mexia.