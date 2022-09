Corrida Multicare Vitality: Evento para toda a família

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mais do que uma iniciativa na qual os participantes podem correr ou caminhar, a 2ª edição da Corrida Multicare Vitality quer assumir-se como "um momento descontraído em família". "O principal objetivo é termos presente um sentimento de comunidade, com todos a praticarem desporto", sustenta Sofia Mexia, acrescentando que o evento irá ainda contar com a presença de um convidado especial, o conhecido humorista António Raminhos.

A embaixadora Isabel Silva apela, assim, à participação de todos: "Vão à corrida ou à caminhada, saiam da vossa zona de conforto. É bom estimularmos o nosso corpo, pois estamos a aprender e evoluir. Às vezes temos crenças erradas e depois percebemos que, afinal, conseguimos e somos capazes de qualquer coisa. O desporto é fundamental para a nossa saúde mental e para nos sentirmos bem, por isso venham e continuem!"