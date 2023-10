Corrida Multicare Vitality: Isabel Silva vence e dá motivação

Com o sorriso e boa-disposição a que habituou os portugueses através da televisão, Isabel Silva continua a distribuir essa alegria por onde passa e ontem não foi diferente. A embaixadora Multicare Vitality voltou a participar na corrida e desta vez subiu a própria fasquia. No ano passado correu a distância de 5 quilómetros e cruzou a meta no 1º lugar. Desta vez integrou o pelotão dos 10 quilómetros, mas o resultado foi o mesmo: vitória!

“É uma terapia mega gratuita. Basta vir, colocar o corpo em movimento, sentir o sol e estas famílias todas. Ao cortar a meta as sensações de leveza, alegria e superação são tão espetaculares que o dinheiro nunca lá vai chegar”, confidenciou-nos, minutos depois de concluir a sua prestação, enquanto congratulava outros participantes que iam cruzando a meta e era bastante requisitada para as habituais selfies, sobretudo pelos mais jovens. “Adoro fazer esta a prova mas no final fico a conversar com as pessoas”, admitiu, deixando ainda um convite a quem não participou nesta 3ª edição do evento e sobretudo aos que possam ter dúvidas em aventurar-se no mundo da corrida. “Comecem a praticar e no próximo ano venham também. Acima de tudo, façam desporto e sejam consistentes nessa prática. Pode ser a correr, a caminhar, a nadar ou até a dançar”, enalteceu.

Há vários anos ligada à prática da corrida, Isabel Silva admitiu que a preparação para a prova foi igual: “Estou sempre nos mínimos olímpicos!”

‘App’ recompensa todas as calorias

Após terminar a sua prova, a apresentadora frisou as vantagens da utilização da aplicação Multicare Vitality: “Nos 10 quilómetros que fiz queimei quase 800 calorias. Passo estes dados para a App e convertem-se em pontos e ‘fidcoins’ que posso usar em vouchers. Corremos e ganhamos recompensas para desfrutar em parceiros de diversão, alimentação e nutrição.”