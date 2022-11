A Corrida Sporting regressou este domingo às estradas, depois do interregno devido à pandemia. Cerca de 5 mil pessoas marcaram presença na prova leonina, que teve a partida e chegada no Estádio José AlvaladeDivididos entre a prova principal de 10 km, a Caminhada Família Leonina (4 km) e a Corrida Jubas aos mais pequenos, num evento que contou com a presença do presidente Frederico Varandas.A Corrida Sporting, que teve apoio de, foi dominada pelos atletas da casa. Em masculinos, Jacinto Gaspar foi o vencedor, com 31.59 minutos, à frente de Leandro Monteiro (32.12) e Hugo Figueiredo (32.19). No feminino, Verónica José ganhou com 38.20, seguida de Ana Mafalda Ferreira (38.49) e Filipa Veloso 39.36.Miguel Afonso, membro da direção leonina com o pelouro das modalidades, enalteceu a inicitiva. "Ganhámos todos com um grande espírito de família. É maravilhoso ver tanta gente", comentou o dirigente.