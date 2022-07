Diretor técnico faz balanço positivo mas assume: «Esperávamos um bocadinho mais de alguns atletas»

Sem nunca referir nomes, pela positiva ou pela negativa, o Diretor Técnico Nacional (DTN) da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) traçou este domingo um balanço positivo da presença portuguesa nos Campeonatos do Mundo de atletismo de Eugene, nos Estados Unidos.

"O balanço é positivo, tivemos uma medalha, alguns finalistas e semifinalistas. Alguns não estiveram tão bem, mas é normal que, numa equipa com 23 atletas, por isto ou por aquilo, não estivessem tão bem preparados para estar nestes campeonatos, mas o balanço é positivo", afirmou José Santos, em declarações à agência Lusa.

A presença portuguesa em Eugene'2022 destacou-se com o título de campeão mundial conquistado por Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, com três saltos acima do segundo classificado, sem que o campeão olímpico tivesse tido companhia de outro compatriota no pódio.

Além do medalhado, Auriol Dongmo, com o quinto lugar no lançamento do peso, Liliana Cá, com o sexto no disco, e Patrícia Mamona, com o oitavo no triplo, conseguiram posições de finalistas nas respetivas disciplinas.

Ana Cabecinha, nona nos 20 km marcha, Tiago Pereira, 10.º no triplo, Inês Henriques, 13.º nos 35 km marcha, e Evelise Veiga, 15.ª no comprimento, foram semifinalistas nas respetivas provas, enquanto os restantes 16 presentes não foram além de posições abaixo do 16.º lugar -- Inês Henriques bisou ao disputar também os 20 km marcha.



Apesar disso, entre estes, destaque para a estreante Mariana Machado, a benjamim da delegação lusa, com 21 anos, que, na estreia em Mundiais, melhorou em sete segundos a sua melhor marca nos 5.000 metros, com o nono melhor tempo português de sempre (15.25,87 minutos) e recorde nacional de sub-23.

"Claro que esperava [um pouco mais de alguns atletas], mas não vou indicar nomes, porque não é justo, pouco tempo depois de termos terminado a nossa participação nos Campeonatos do Mundo. Claro que esperávamos um bocadinho mais de alguns atletas, mas, no computo geral, as coisas não correram nada mal", admitiu José Santos.

O responsável técnico da FPA justificou a dimensão da seleção portuguesa com "as novas regras de apuramento por ranking". "Estamos sujeitos a que os atletas entrem e não podemos deixá-los de fora. Antigamente era apenas por marca de qualificação e isso facilitava-nos a vida. Também temos de avaliar se os atletas estiveram bem ou não. É um sistema novo, só foi usado para os Jogos Olímpicos e para estes Mundiais, esta avaliação tem de ser feita pela Direção Técnica Nacional", ressalvou.

A 18.ª edição dos campeonatos do mundo de atletismo termina hoje, em Eugene, no estado norte-americano do Oregon, onde Portugal voltou a conquistar uma medalha de ouro, cinco anos depois do triunfo de Inês Henriques, nos 50 km marcha.

Em Doha'2019, apenas João Vieira subiu ao pódio, ao arrebatar a prata nos entretanto extintos 50 km marcha.

No sábado, Pichardo conquistou a sétima medalha de ouro para Portugal, juntando-se a Rosa Mota e Manuela Machado (maratona), Fernanda Ribeiro (10.000 metros), Carla Sacramento (1.500 metros), Nelson Évora (triplo salto) e Inês Henriques (50 km marcha), e a 23.ª no total -- a quinta no triplo, depois das quatro de Évora.

Os resultados dos portugueses em Eugene'2022:

1.º (em 28) Pedro Pichardo, triplo salto, 17,95 metros

5.º (em 29) Auriol Dongmo, lançamento do peso, 19,62 metros

6.º (em 30) Liliana Cá, lançamento do disco, 63,99 metros

8.º (em 28) Patrícia Mamona, triplo salto, 14,29 metros

9.º (em 41) Ana Cabecinha, 20 km marcha, 01:30.29 horas

10.º (em 28) Tiago Pereira, triplo salto, 16,69 metros

13.º (em 41) Inês Henriques 35 km marcha, 02:51.12 horas

15.º (em 26) Evelise Veiga, salto em comprimento, 6,54 metros

17.º (em 29) Jessica Inchude, lançamento do peso, 18,01 metros

17.º (em 29) Tsanko Arnaudov, lançamento do peso, 19,93 metros

19.º (em 43) Cátia Azevedo, 400 metros, 51,79 segundos

19.º (em 41) Vitória Oliveira, 35 km marcha, 02:57.37 horas

20.º (em 37) Mariana Machado, 5.000 metros, 15.18,09 minutos

22.º (em 27) Leandro Ramos, lançamento do dardo, 77,34 metros

23.º (em 30) Irina Rodrigues, lançamento do disco, 57,69 metros

25.º (em 41) Carolina Costa, 20 km marcha, 01:36.31 horas

30.º (em 37) Vera Barbosa, 400m barreiras, 56,79 segundos

32.º (em 41) Inês Henriques, 20 km marcha, 01:38.32 horas

30.º (em 42) Marta Pen, 1.500 metros, 04.08,58 minutos

33.º (em 45) Lorene Bazolo, 200 metros, 23,41 segundos

35.º (em 41) Sandra Silva, 35 km marcha, 03:17.23 horas

38.º (em 49) Lorene Bazolo, 100 metros, 11,44 segundos

39.º (em 50) Rui Coelho, 35 km marcha, 02:44.55 horas

40.º (em 41) Isaac Nader, 1.500 metros, 03.42,81 minutos

NA. (em 50) João Vieira, 35 km marcha, desistiu