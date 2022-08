Diretora do Benfica e a ausência de Rui Coelho nos Europeus: «Para satisfação de alguns egos...»

As ausências de Sandra Silva e Rui Coelho na convocatória da Seleção Nacional para os Europeus de Atletismo está a dar que falar e, depois da tomada de posição pública de ambos os marchadores, agora foi a vez de Ana Oliveira, coordenadora do atletismo do Benfica, também comentar o assunto. No caso, Ana Oliveira refere-se apenas a Rui Coelho, marchador do clube da Luz que recentemente este no Mundial de Eugene, considerando que a sua ausência na convocatória para Munique é "extremamente injusta e inexplicável".Na sua publicação, Ana Oliveira diz ter contactado a Federação "quando soube que alguns atletas iam 'ser corridos da convocatória' para o Europeu" e que nessa conversa lhe foi comunicado que tal decisão se devia à "má prestação no Mundial" do atleta, mas também à sua má forma física atual, que terá sido partilhada pelo Treinador Nacional do sector ao Diretor Técnico Nacional (DTN)."Mensagem que interpretei daquilo que me disseram: não devias ter ido ao Mundial porque mais valia teres sido 'o primeiro dos últimos' (os que não conseguiram ir) que o 'último dos primeiros' (os que conseguiram apuramento e participar no mundial). Também fiquei com a ideia que mais valia teres desistido na prova no Mundial que lutado e chegado ao fim. Para a próxima já sabes... Se vês que não vais posicionado para ganhar medalha ou ficar no meio da tabela... Desiste!", escreveu, dirigindo-se diretamente ao seu atleta.Ana Oliveira coloca ainda em causa os critérios de avaliação do Treinador Nacional (TN) da Marcha, que considera "muito específicos e próprios", pois "parece que ninguém concorda com ele ou os conhece mas ele é que tem razão". "Tal como tu, também gostava de conhecer esses critérios, porque ao que parece conseguiu convencer toda a DTN que tu estás mesmo mal fisicamente!", acrescenta.A diretora do Benfica continua o tom de ataque. "Por outro lado, também acho que a FPA nos devia informar de algo mais profundo e estranho que se deve estar a passar porque, pelos vistos, o TN de marcha já tem a certeza que no dia 16 de Agosto de 2022 A TUA participação no Europeu iria ser uma desgraça e, de acordo com a decisão, em nada iria honrar a camisola de Portugal", escreveu."Lamento imenso, Rui. É muito injusto! Lamento também e muito que os teus colegas solidários, outros treinadores solidários convosco e nós enquanto clube, indignados e juntos pela razão, nada tivéssemos conseguido fazer para inverter esta decisão! Para satisfação de alguns egos, reconheço que o 'Poder' de quem decidiu é sem dúvida muito maior que a vontade e o parecer de todos nós ! #siga #viva o atletismo em [Portugal].