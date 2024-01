Do álcool à terapia: as obrigações que Oscar Pistorius vai enfrentar depois de ser libertado

Oscar Pistorius, antigo atleta paralímpico que esteve preso por assassinar a namorada,quase 11 depois de cometer o crime. Agora, enquanto não cumprir a totalidade da pena, terá restrições no seu dia a dia.De acordo com a legislação sul-americana, Pistorius terá de viver até 2029 sob condições específicas, altura em que a sua pena chega ao fim. O antigo atleta terá de estar em casa durante certas horas do dia, está proibido de consumir bebidas alcoólicas e não pode falar com os meios de comunicação social. Além disso, segundo relata a ‘BBC’, Pistorius terá de fazer terapia para o ajudar a lidar com questões relacionadas com a violência de género e ajudar a controlar a raiva.Recorde-se que na noite de 13 para 14 de fevereiro de 2013, Pistorius baleou a namorada, de 29 anos, através da porta da casa de banho, alegando julgar tratar-se de um ladrão, provocando-lhe a morte com quatro tiros.