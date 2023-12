Domingos Castro prepara candidatura à presidência da Federação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Domingos Castro, vice-campeão do mundo dos 5.000 metros em 1987 e detentor de quatro presenças em Jogos Olímpicos, adiantou hoje que está a preparar a sua candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

"Deixo uma única frase: estamos no bom caminho. Formalização? Na altura certa, vocês vão saber. O que eu posso dizer é que estamos no bom caminho", disse à agência Lusa, logo após ter finalizado a sua prestação na 29.ª edição da corrida São Silvestre do Porto.

As próximas eleições dos órgãos sociais da FPA decorrem em 2024, mas ainda não têm data revelada, com Domingos Castro a perfilar-se na corrida à sucessão de Jorge Vieira, que foi reconduzido em 2020 e cumpre o terceiro e derradeiro mandato permitido por lei.

"Esta envolvência [da São Silvestre] está a dar-me muita força. Parabéns a todos. Ainda bem que o povo português está a aderir ao exercício físico. Mesmo aquelas pessoas que assistem, veem um espetáculo muito bonito e creio que se estão a motivar para que, na próxima edição desta prova ou, quiçá, daqui a alguns dias, comecem a correr", partilhou.

Domingos Castro percorreu ruas emblemáticas do Porto na prova de 10 quilómetros, ao passo que o irmão gémeo Dionísio Casto participou na caminhada de 5.000 metros, com essas duas provas a registarem 12.000 atletas inscritos, de 47 nacionalidades distintas.

"É emocionante aquilo que vivi hoje. Até me fez lembrar os meus velhos tempos. Estava nervoso à partida e nem sei bem porquê. Foi uma prova fantástica, muito bonita e bem organizada, perante um público maravilhoso e com uma cobertura excecional", assumiu.

Domingos Castro, de 60 anos, alcançou as finais dos 5.000 metros nos Jogos Olímpicos Seul1988 (quarto posto) e Barcelona1992 (11.º), edição na qual acabou por desistir dos 10.000, tendo ainda evoluído nas maratonas de Atlanta1996 (25.º) e Sydney2000 (18.º).

Vice-campeão mundial dos 5.000 metros em 1987, foi quinto classificado nos 10.000 dos Europeus (1986), segundo nos Mundiais de estafetas em estrada (1992) e nos Europeus de corta-mato (1994) e conquistou as maratonas de Paris (1995) e de Roterdão (1997).

Nas competições internas, Domingos Castro sagrou-se campeão de Portugal nos 5.000 metros (quatro vezes), nos 10.000 (quatro) e em corta-mato (cinco) e continua a deter os recordes das distâncias de 20 e de 25 quilómetros desde 1999 e 1996, respetivamente.