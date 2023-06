Dongmo triunfa no peso do 'meeting' de Paris da Liga Diamante

A portuguesa Auriol Dongmo foi esta sexta-feira a vencedora do lançamento do peso no 'meeting' de atletismo de atletismo de Paris, quarta etapa da Liga Diamante da modalidade, disputado no estádio de Charlety.Dongmo conseguiu uma nova melhor marca pessoal da época, com 19,72 metros, bem acima dos 19,28 com que se apresentou na capital francesa.A lançadora lusa derrotou as principais rivais, as norte-americanas Chase Ealey (campeã mundial) e Meggie Ewan, que este ano já passaram os 20 metros, mas que se ficaram por 19,43 e 19,26 respetivamente, nos segundo e terceiro lugares.A portuguesa fez um concurso de alto nível, com um segundo melhor arremesso a 19,58, que também lhe teria dado a vitória.No ranking de 2023, sobe a quarta, atrás de Ewan (20,45), Ealey (20,06) e ainda da nova recordista jamaicana, Danniel Thomas-Dodd (19,77), que hoje se classificou no quarto posto, com um registo de 19,25.A lançadora portuguesa reforça-se como uma das favoritas na luta pelas medalhas nos Mundiais de Budapeste, competição para a qual já tem marca desde 15 de agosto do ano passado (19,82, em Munique Alemanha).O seu recorde nacional é de 20,43, a marca com que se sagrou campeã do mundo em pista coberta, no ano passado, em Belgado.Também hoje, outra portuguesa, Liliana Cá, competiu em Charlety, mas sem qualquer sucesso, já que somou por nulos os três ensaios a que teve direito.Liliana Cá, que também já está qualificada para os Mundiais desde o ano passado, esteve francamente abaixo do que mostrou há uma semana em Florença, onde foi quarta, com 63,69 metros.Hoje, triunfou a norte-americana Valarie Allman, vice-campeã olímpica, com excelentes 69,09 metros, à frente da campeoníssima croata Sandra Perkovic, que aqui iniciou a época com 65,18.