Eliud Kipchoge e Caterine Ibarguen são os atletas do ano da IAAF

O queniano Eliud Kipchoge e a colombiana Caterine Ibarguen foram esta terça-feira consagrados como os melhores atletas do ano, na Gala Anual da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), realizada no Mónaco.Recordista mundial da maratona (2:01.39 horas) e vencedor das provas de Londres e Berlim, o queniano Eliud Kipchoge reuniu o máximo de votos do público e da família da IAAF, sendo assim o melhor atleta do ano. É o segundo queniano a ser distinguindo com este galardão, depois de David Rudisha (2010).Os restantes finalistas eram o norte-americano Christian Coleman, recordista mundial e campeão mundial de pista coberta em 60 metros, o sueco Armand Duplantis, campeão europeu absoluto e campeão mundial de juniores no salto com vara, o francês Kevin Mayer, recordista mundial de decatlo, e Abderrahman Samba, do Qatar, invencível nos 400 metros barreiras com a melhor marca desde 1992.Em femininos, a atleta do ano é a colombiana Caterine Ibarguen, de 34 anos, que, não contente com as suas prestações no triplo salto, se virou para o comprimento, com sucesso em ambas as disciplinas, chegando ao final do ano como vencedora de comprimento e triplo da Taça Continental, da Liga Diamante e dos Campeonatos da América Central e Caraíbas.Foi a segunda vez na história dos troféus que uma atleta latino-americana vence o troféu, depois da cubana Ana Fidelia Quirot o ter conquistado em 1989. As outras nomeadas eram a britânica Dina Asher-Smith, campeã europeia de 100, 200 e 4x100 metros, a queniana Beatrice Chepkoech, recordista mundial dos 3.000 obstáculos, a veclocista das Bahamas Shaunae Miller-Uibo e a belga Nafissatou Thiam, campeã europeia e líder mundial do heptatlo.Como estrelas em ascensão, os mais votados foram a velocista norte-americana Sydney McLaughlin, recordista mundial sub-20 dos 400 barreiras, e o saltador com vara sueco Armand Duplantis, recordista mundial sub-20 e campeão europeu absoluto.